ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তানে জরুরি সহায়তা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সেদেশে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানে ভূমিকম্প আঘাত হানার ফলে এ পর্যন্ত ১৪ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। প্রায় তিন হাজারের বেশি আফগান নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছেন এবং আট হাজারের বেশি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।
ভূমিকম্পের ফলে খাদ্য, পানি ও বাসস্থান সংকট এবং জরুরি চিকিৎসা সেবার অভাবে দুর্যোগাক্রান্ত স্থানে সার্বিকভাবে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশক্রমে শুক্রবার মানবিক সহায়তা হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে আফগানিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করছে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, কম্বল, শীত বস্ত্র, তাঁবু, খাবার পানি ও ওষুধ।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ উড়োজাহাজযোগে উল্লিখিত ত্রাণ সামগ্রী আফগানিস্তানে পৌঁছানো ও হস্তান্তর করা হবে। ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিএমইএ, এসেনশিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ একযোগে কাজ করেছে।
২০২২ সালের ভূমিকম্পের পরেও আফগানিস্তানে বাংলাদেশ থেকে মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়েছিল।