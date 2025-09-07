নির্বাচনের সময় তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের আহ্বান তথ্য উপদেষ্টার

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম  নির্বাচনের আগে, চলাকালে ও পরে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনে কোনো গণমাধ্যমকে বাধা দেওয়া হবে না।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর তথ্য ভবনে ‘নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ বিষয়ক মতবিনিময়সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে অতীতের দুঃসহ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সভায় অংশ নেওয়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিকরা। বিশেষ করে নির্বাচনকালে সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

গত ১৫ বছরে গণমাধ্যম আস্থা হারিয়েছে উল্লেখ করে মাহফুজ আলম বলেন, সেই আস্থা পুনরুদ্ধারে নির্বাচনকালীন সময়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের ওপর জোর দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে। জনগণ ভোট দিতে গিয়ে সহিংসতার শিকার হবে না, সরকার সেই চিন্তা প্রতিষ্ঠা করবে। গণমাধ্যমও যেন এ চিন্তার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

যদি কোনো সহিংসতা ঘটে, তবে গণমাধ্যম যেন তার মূল কারণ ও দায়দায়িত্ব খুঁজে বের করে প্রকাশ করে—সভায় এ আহ্বানও জানান তথ্য উপদেষ্টা।

