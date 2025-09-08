১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নুরুল হক নুর, শারীরিক অবস্থার উন্নতি

রাজধানীর বিজয়নগরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিচার্জে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে আরও উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে নুরের।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ১টার দিকে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ঘটনার দিন নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিসহ কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারা একটি বোর্ড গঠন করে তার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সেদিন হাসপাতালের পরিচালকসহ অন্যান্য চিকিৎসকরা সরাসরি হাসপাতালে অবস্থান করে সারারাত তার চিকিৎসার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। পরে ওদিন রাতেই চিকিৎসার কার্যক্রমের মধ্যেই জরুরি বিভাগ থেকে নুরুল হক নুরকে হাসপাতালের পুরাতন ভবনের চারতলায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। পরে আরও শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে ১০ সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়।
এ বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরে চিকিৎসার কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ভিআইপি কেবিনে আছেন। ঘটনার দিন থেকে আজকে পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা আগের থেকে আরও উন্নতি হয়েছে। তবে তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাংবাদিকদের আরও বিস্তারিত জানানো হবে।
প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট রাতে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুইপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগ করে। লাঠিচার্জে গণঅধিকার নেতা নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন। গুরুতর আহত হওয়ায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।