বন্দুক হামলায় চার্লি কার্কের মৃত্যু, নিন্দা জানিয়েছেন তারেক রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতা এবং টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএর সহপ্রতিষ্ঠাতা চার্লি কার্কের ওপর হামলা ও তার মৃত্যুতে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ নিন্দা জানান তিনি।
পোস্টে তারেক রহমান লিখেছেন, চার্লি কার্কের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা শুধু আমেরিকা নয়, পুরো বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সক্রিয়তার জন্য কাউকে সহিংসতার শিকার হওয়া উচিত নয়। একজন ব্যক্তির ধর্ম, আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, কারো জীবন এমন ঘৃণ্যভাবে শেষ হয়ে যাওয়া কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।
তিনি আরও লেখেন, আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই এবং তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও প্রার্থনা।
উল্লেখ্য, চার্লি কার্ক ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে এফবিআই। এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল জানান, আজকার ভয়ঙ্কর গুলিতে চার্লি কার্কের জীবনহানির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এখন হেফাজতে। ইউটাহের স্থানীয় ও রাজ্য কর্তৃপক্ষ এফবিআইকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।
চার্লি কার্কের বয়স হয়েছিল ৩১ বছর। তিনি ‘দ্য আমেরিকান কমব্যাক ট্যুর’ নামের রাজনৈতিক সফরের অংশ হিসেবে তরুণদের মধ্যে রক্ষণশীল মূল্যবোধ প্রচার করছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।