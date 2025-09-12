‘নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে দেশে ফিরবেন তারেক রহমান’

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে ফেনী শিল্পকলা একাডেমীতে এক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বর্তমানে দেশে কেউ নিরাপদে নেই। এখনও মব ভায়োলেন্স চলছে, গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা বন্ধ হয়নি। তবে, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলে তারেক রহমান দেশে আসবেন।

তিনি বলেন, যখন সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন নির্বাচনসহ সবকিছু নিয়েই শঙ্কা থাকে। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের সাথে জাতীয় নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে যেই জিতবে, সে সরকার গঠন করবে বলেও জানান বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান।

এর আগে, আলোকিত ফেনী বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল ও মাদরাসার ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন।

 

