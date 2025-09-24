জাতিসংঘ আজ উদাসীনতার ভারে ভেঙে পড়ছে: আন্তোনিও গুতেরেস

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

জাতিসংঘ আজ উদাসীনতার ভারে ভেঙে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন উদ্বোধনের সময় এ মন্তব্য করেন তিনি। খবর আনাদোলুর।

জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন, আজ জাতিসংঘের নীতিমালা ‘অবরুদ্ধ’। শান্তি ও অগ্রগতির স্তম্ভসমূহ আজ দায়মুক্তি, বৈষম্য ও উদাসীনতার ভারে ভেঙে পড়ছে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন মূল্যবোধগুলো বর্তমানে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি জরুরি, জটিল ও কঠিন পরীক্ষার মুখে রয়েছে।

এ সময় গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে গুতেরেস বলেন, গাজায় ভয়াবহতা প্রবেশ করছে তৃতীয় এক দানবীয় বছরে। এই বিপর্যয় এমন সব সিদ্ধান্তের ফল যা মানবিকতার মৌলিক নীতিকে অস্বীকার করে।

মহাসচিব হিসেবে তার সময়ে আর কোনো সংঘাতে এত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানি দেখা যায়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) গাজায় গণহত্যা মামলায় যে বাধ্যতামূলক অন্তর্বর্তী নির্দেশনা দিয়েছে, তা অবিলম্বে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

একইসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও প্রতিনিধিত্বশীল হতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অত্যাবশ্যক।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক সাহায্য কমিয়ে দেওয়াকে তিনি মানবতার জন্য ‘মৃত্যুদণ্ড’ ও শিশুদের জন্য ‘ভবিষ্যৎ চুরি’ হিসেবে আখ্যা দেন। আন্তোনিও গুতেরেস স্পষ্ট করে বলেন, জাতিসংঘ সনদ নয়, ব্যর্থ হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বশীলতা।

 

